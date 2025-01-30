В ГД рассказали, как обеспечить россиян жильем при высоких ценах

«Я сама в прошлом году направляла [вице-премьеру Марату] Хуснуллину предложение о том, чтобы ввести какое-то нормирование прибыли застройщиков, например, на уровне 20 процентов. Потому что региональные застройщики именно на такую прибыль работают. Зачастую она у них еще меньше. А если говорить про московских застройщиков, тут прибыли по-прежнему очень хорошие», — уточнила Разворотнева.