В ГД рассказали, как обеспечить россиян жильем при высоких ценах

«Мы в конце декабря рассматривали тему развития жилищных кооперативов. Они сейчас есть, но число их крайне ничтожное. То есть тут надо совершенствовать и внедрять этот механизм. Надо строить наемное жилье, чтобы люди могли на долгосрочный период на понятных основаниях и желательно при поддержке государства, если денег недостаточно, нанимать жилье», — посоветовала депутат.
Разворотнева подчеркнула, что ни одна страна мира, включая Россию, не способна предоставить всем гражданам квартиры в мегаполисах. По ее словам, для выполнения президентского поручения о повышении доступности жилья населению, необходимо инициировать нормирование прибыли девелоперов.
«Я сама в прошлом году направляла [вице-премьеру Марату] Хуснуллину предложение о том, чтобы ввести какое-то нормирование прибыли застройщиков, например, на уровне 20 процентов. Потому что региональные застройщики именно на такую прибыль работают. Зачастую она у них еще меньше. А если говорить про московских застройщиков, тут прибыли по-прежнему очень хорошие», — уточнила Разворотнева.
Депутат указала, что цены растут не только из-за «аппетитов» застройщиков, но и по другим объективным причинам: из-за стоимости строительных материалов, роста зарплат рабочим, увеличения ставок по кредитам. Большая часть многоквартирных домов строится на заемные средства. Схема, по словам Разворотневой, работает так: граждане открывают в банках эскроу-счета, банк кредитует девелопера и получает в итоге двойную, а то и тройную прибыль.
Решающий фактор, который определяет рост цен — показатель ключевой ставки. Другим параметром, важным, в частности, для Новой Москвы, является тот факт, что столичное жилье рассматривается многими как отличный инвестиционный проект, в который вкладываются граждане со всех уголков страны. Высокий спрос рождает ответное предложение, поэтому оснований снижать цены нет, отметила депутат.
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