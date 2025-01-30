Стало известно, сколько россияне потратили на помолвочные и обручальные кольца

В 2024 году самыми популярными месяцами для покупки обручальных и помолвочных колец стали июль, август и декабрь. Наибольший рост спроса был зафиксирован в южных городах, таких как Сочи, Саратов и Волгоград, где прирост достиг 91%.
Продажи обручальных колец в стране выросли на 31% по сравнению с 2023 годом, а общий объем рынка составил 2,79 млрд рублей. Лидером по темпам роста стал Саратов, где продажи увеличились на 82%. На второй позиции оказался Волгоград (+73%), за ним следует Краснодар (+66%). Четвертое место заняла Уфа (+65%), а пятерку лидеров замкнул Калининград с ростом продаж на 60%.
Средний чек на покупку обручальных колец в российских ювелирных магазинах в 2024 году составил 19 505 рублей, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий показатель среднего чека был в Калининграде — 24 668 рублей (+35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, +32%), за ним — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, +25%). Саратов разместился на четвертой строчке с показателем 23 081 рубль (+45%), а Воронеж завершает пятерку с суммой 22 373 рубля (+36%). Максимальный рост среднего чека зарегистрирован в Самаре, где он увеличился на 46%.
Среди обручальных колец самыми популярными материалами в 2024 году стали изделия из золота (+4%), серебра (+9%), красного (+4%) и белого золота (+8%).
Продажи помолвочных колец в России выросли на 32%, достигнув общего объема в 1,91 млрд рублей. Наибольший рост был зафиксирован в Сочи (+91%), Волгограде (+85%), Саратове (+73%), Краснодаре (+59%) и Казани (+44%).
Средний чек на помолвочные кольца в 2024 году составил 13 890 рублей, что на 7% выше уровня прошлого года. Лидером по этому показателю стала Москва, где средний чек составил 19 813 рублей (+20%), за ней следует Санкт-Петербург с 19 578 рублями (+15%), а третье место занимает Калининград (17 523 рубля). На четвертой позиции оказался Сочи (16 826 рублей, +18%), а на пятой — Краснодар (16 263 рубля, +13%).
Среди материалов, используемых для помолвочных колец, предпочтение отдавалось золоту (+6%), серебру (+47%), белому золоту (+12%) и комбинированному золоту (+21%). Самыми популярными вставками оказались фианиты и бриллианты.
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