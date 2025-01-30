Стало известно, сколько россияне потратили на помолвочные и обручальные кольца

Средний чек на покупку обручальных колец в российских ювелирных магазинах в 2024 году составил 19 505 рублей, что на 32% больше по сравнению с предыдущим годом. Самый высокий показатель среднего чека был в Калининграде — 24 668 рублей (+35%). На втором месте Санкт-Петербург (23 331 рубль, +32%), за ним — Ростов-на-Дону (23 329 рублей, +25%). Саратов разместился на четвертой строчке с показателем 23 081 рубль (+45%), а Воронеж завершает пятерку с суммой 22 373 рубля (+36%). Максимальный рост среднего чека зарегистрирован в Самаре, где он увеличился на 46%.