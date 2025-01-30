Трамп намерен бороться с инфляцией нефтедобычей и перебалансировкой торговли

«Поскольку Джей Пауэлл и ФРС не смогли остановить созданную ими проблему инфляции, я сделаю это, разблокировав производство американской энергии, сократив регулирование, устроив перебалансировку международной торговли и возродив американское производство. Но я сделаю гораздо больше, чем остановлю инфляцию, я сделаю нашу страну снова мощной в финансовом и других отношениях», — написал он.