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Трамп намерен бороться с инфляцией нефтедобычей и перебалансировкой торговли

Президент США отметил, что такими действиями он сумеет сделать страну «снова мощной в финансовом и других отношениях».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет бороться с инфляцией увеличением добычи нефти и газа, сокращением ограничений со стороны регуляторов и перенастройкой системы международной торговли. Об этом глава государства написал в среду в социальной сети Truth Social.

«Поскольку Джей Пауэлл и ФРС не смогли остановить созданную ими проблему инфляции, я сделаю это, разблокировав производство американской энергии, сократив регулирование, устроив перебалансировку международной торговли и возродив американское производство. Но я сделаю гораздо больше, чем остановлю инфляцию, я сделаю нашу страну снова мощной в финансовом и других отношениях», — написал он.