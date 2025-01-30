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Тайвань рассмотрит возможность помощи компаниям после заявлений Трампа о тарифах

ГОНКОНГ, 30 января. /ТАСС/. Власти Тайваня срочно проанализируют способы оказания помощи национальной полупроводниковой промышленности, в том числе создания совместных проектов с частным сектором, после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ввести тарифы на ввозимые в США чипы. Об этом заявил председатель Исполнительного юаня (правительство) Чжо Жунтай, общаясь с журналистами в Тайбэе во время посещения храма в связи с началом года Змеи по лунному календарю.

Источник: Freepik

«Министерство экономики и другие правительственные учреждения внимательно следят за тем, что произошло за рубежом за последние несколько дней. Мы начнем рассматривать возможные способы оказания помощи полупроводниковой промышленности и иметь с ней больше совместных проектов через пару дней», — приводит его слова газета Taipei Times.

При этом Чжо Жунтай полагает, что в мире все понимают значение тайваньских производителей в полупроводниковых и других высокотехнологичных проектах. «Мы хотим заверить, что международное сообщество не может позволить себе игнорировать роль Тайваня в глобальной цепочке поставок. Мы продолжим сохранять это преимущество», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Он дополнил, что «на Тайване сосредоточено порядка 98% бизнеса полупроводников», и сказал, что хочет «возвращения производителей обратно» в США. На Тайване многие выражают обеспокоенность тем, что его экономика серьезно пострадает, если США введут высокие пошлины на чипы, произведенные на острове.