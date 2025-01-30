Тайвань рассмотрит возможность помощи компаниям после заявлений Трампа о тарифах

ГОНКОНГ, 30 января. /ТАСС/. Власти Тайваня срочно проанализируют способы оказания помощи национальной полупроводниковой промышленности, в том числе создания совместных проектов с частным сектором, после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ввести тарифы на ввозимые в США чипы. Об этом заявил председатель Исполнительного юаня (правительство) Чжо Жунтай, общаясь с журналистами в Тайбэе во время посещения храма в связи с началом года Змеи по лунному календарю.