Тайвань рассмотрит возможность помощи компаниям после заявлений Трампа о тарифах

«Министерство экономики и другие правительственные учреждения внимательно следят за тем, что произошло за рубежом за последние несколько дней. Мы начнем рассматривать возможные способы оказания помощи полупроводниковой промышленности и иметь с ней больше совместных проектов через пару дней», — приводит его слова газета Taipei Times.
При этом Чжо Жунтай полагает, что в мире все понимают значение тайваньских производителей в полупроводниковых и других высокотехнологичных проектах. «Мы хотим заверить, что международное сообщество не может позволить себе игнорировать роль Тайваня в глобальной цепочке поставок. Мы продолжим сохранять это преимущество», — отметил он.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Он дополнил, что «на Тайване сосредоточено порядка 98% бизнеса полупроводников», и сказал, что хочет «возвращения производителей обратно» в США. На Тайване многие выражают обеспокоенность тем, что его экономика серьезно пострадает, если США введут высокие пошлины на чипы, произведенные на острове.