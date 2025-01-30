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Сберу в качестве залога предлагали пчел, фонтан и каноэ в 2024 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. «Сберу» в 2024 году клиенты в качестве залога предлагали пчел, фонтан, театр, каноэ, робота-тренажер Гошу и омшаник (утепленное помещение для зимовки пчел). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Сбера».

Источник: Aaron Burden/CC0

«Специалисты залоговой службы “Сбера” проанализировали необычные предметы, которые клиенты предлагали банку в качестве залога в 2024 году. Среди них, например, культурные и спортивные объекты: театр, ледовая арена, центры для хоккея и серфинга, цирк и скейт-парк. А еще робот-тренажер Гоша (он помогает обучать людей навыкам сердечно-легочной реанимации), жилой дом с музеем ретроавтомобилей, пчелы и омшаник (утепленное помещение для зимовки пчел). В список также вошли фонтан, каноэ и салонный рояль. Часть из этих объектов “Сбер” принял в качестве залога от своих корпоративных клиентов», — говорится в сообщении.

При этом, по данным «Сбера», статус самого дорогого объекта залога третий год подряд сохраняет пакет акций стоимостью более 500 млрд рублей, а самого дешевого — доли участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью стоимостью 1 копейку. Общая стоимость объектов, по которым эксперты провели залоговую экспертизу в 2024 году, превысила 31 трлн рублей.