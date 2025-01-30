Сберу в качестве залога предлагали пчел, фонтан и каноэ в 2024 году

«Специалисты залоговой службы “Сбера” проанализировали необычные предметы, которые клиенты предлагали банку в качестве залога в 2024 году. Среди них, например, культурные и спортивные объекты: театр, ледовая арена, центры для хоккея и серфинга, цирк и скейт-парк. А еще робот-тренажер Гоша (он помогает обучать людей навыкам сердечно-легочной реанимации), жилой дом с музеем ретроавтомобилей, пчелы и омшаник (утепленное помещение для зимовки пчел). В список также вошли фонтан, каноэ и салонный рояль. Часть из этих объектов “Сбер” принял в качестве залога от своих корпоративных клиентов», — говорится в сообщении.