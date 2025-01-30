Минфин РФ будет против изменения порогового значения акциза на жидкую сталь

С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board — стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну.