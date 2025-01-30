Минфин РФ будет против изменения порогового значения акциза на жидкую сталь

АЛМА-АТА, 30 января. /ТАСС/. Минфин РФ будет против корректировки порогового значения в 30 тыс. рублей для уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
«Эти деньги заложены в бюджет, мы будем против корректировки. Конечно, это деньги уже заложены в трехлетнем бюджете, ресурсов для снижения поступлений нет», — сказал он.
Ранее заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Андрей Савельев сообщил, что министерство будет настаивать на корректировке порогового значения в 30 тыс. рублей для уплаты акциза на жидкую сталь. Он также отмечал, что предлагается скорректировать цену на сляб, при превышении которой взимается акциз на жидкую сталь, с нынешних 30 тыс. руб. на уровень инфляции.
С начала 2022 года в РФ введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB (Free on Board — стоимость до погрузки) в российских морских портах Южного федерального округа. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. рублей за тонну.