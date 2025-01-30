Россиянам рассказали о возможных скидках при покупке новостроек

«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10−20% на отдельные лоты», — сообщил он.
Эксперт уточнил, что для получения дисконта могут быть озвучены дополнительные условия. К примеру, продавец может потребовать внести всю сумму сразу.
Скидки распространяются и на вторичный рынок жилья, но обычно составляют до 10%. Шурыгин связал это с тем, что собственники вторичных квартир нередко торопятся с продажей, чтобы вложить деньги в приобретение нового жилья.
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