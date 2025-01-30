Россиянам рассказали о возможных скидках при покупке новостроек

«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10−20% на отдельные лоты», — сообщил он.