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Россиянам рассказали о возможных скидках при покупке новостроек

Россиянам, которые планируют купить новое жилье, могут быть доступны скидки, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Да, действительно, наблюдаем хороший дисконт сейчас от застройщиков, прежде всего по первичке. Это скорее точечные проекты, отдельные ЖК, которые были переоценены в прошлом. Поэтому сейчас они вынуждены делать скидки в 10−20% на отдельные лоты», — сообщил он.

Эксперт уточнил, что для получения дисконта могут быть озвучены дополнительные условия. К примеру, продавец может потребовать внести всю сумму сразу.

Скидки распространяются и на вторичный рынок жилья, но обычно составляют до 10%. Шурыгин связал это с тем, что собственники вторичных квартир нередко торопятся с продажей, чтобы вложить деньги в приобретение нового жилья.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».