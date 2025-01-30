РФ и ОАЭ завершают переговоры о соглашении об избежании двойного налогообложения

«В данный момент мы финализируем переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Условия, которые уже были опубликованы в прессе, это есть. То есть принцип 10−10−10. 10% — ставка налога по источнику, по процентам, дивидендам и роялти», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос журналистов.