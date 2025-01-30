ПСБ отказался от иска к депозитарию Euroclear

Euroclear — это одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе. Clearstream — второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы. Как и Euroclear, Clearstream заблокировал счета НРД (Национальный расчетный депозитарий) еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.