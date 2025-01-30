ПСБ отказался от иска к депозитарию Euroclear

«Производство по делу о взыскании убытков прекратить», — следует из определения суда.
ПСБ подал иск к Euroclear Bank и Clearstream Banking 9 сентября 2024 года. В качестве третьих лиц указаны АО «НРД» и ООО «Центральный депозитарий фондов». Причины подачи иска, сумма требований, а также причины отказа от заявления не приводятся. Позже в октябре суд выделил требования к Clearstream в отдельное производство, а в декабре ПСБ отказался от иска к люксембургскому депозитарию.
19 июля 2024 года ПСБ также подал к Euroclear Bank иск на сумму $11,389 млн. 20 января 2025 года истец подал ходатайство об отказе от иска, причины отказа от него не указываются.
Euroclear — это одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций, специализируется на обслуживании транзакций с ценными бумагами. Основана в 1968 году, головной офис расположен в Брюсселе. Clearstream — второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы. Как и Euroclear, Clearstream заблокировал счета НРД (Национальный расчетный депозитарий) еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.