Программу льготного кредитования распространили на некоторые категории россиян

Как отмечается, лимит кредитования установили в 100 млрд рублей ежегодно. Уже в январе — марте МЭР выберет кредитные организации, которые будут участвовать в программе. Уточняется, что максимальная ставка для заемщиков достигнет 17,5% годовых на период субсидирования займов при ключевой ставке равной 21%.