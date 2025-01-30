Прибыль Tesla обрушилась

В первой половине января стало известно, что Tesla в 2024 году сократила производство машин по сравнению с 2023-м — в 2024 году она выпустила 1,77 млн автомобилей, тогда как годом ранее производство достигало 1,85 млн электромобилей. Таким образом, в 2024 году Tesla произвела на 72,5 тыс. машин меньше, чем в 2023-м.