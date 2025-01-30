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Поймать дно. Частные инвесторы спустили почти 1 млрд долларов на акциях Nvidia

Частные инвесторы, спеша скупить акции американского технологического гиганта Nvidia на резком падении стоимости, вложили свыше $900 млн, пишет The Financial Times.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Интерес к покупкам бумаг принесло падение котировок Nvidia из-за опасений, вызванных заявлениями китайской компании DeepSeek.

Как сообщила компания-поставщик информации Vandatrack, чистый приток инвестиций со стороны розничных трейдеров в понедельник, 27 января, достиг рекордных $562 млн, а во вторник (28 января) — $360 млн.

По мнению издания, аналитики Уолл-стрит поспешили сделать вывод о том, как новость о создании китайской модели ИИ, сопоставимой с разработками лидеров рынка, но при значительно меньших затратах, отразится на цене передовых чипов.

Капитализация Nvidia в понедельник рухнула почти $600 млрд и стабилизировалась в течение следующих двух дней.

«Мы обратили внимание на покупателей акций Nvidia… Наши клиенты, как правило, используют возможность войти в позиции по акциям, которые им нравятся», — прокомментировал ситуацию Стив Квирк, старший брокер Robinhood.

Отмечается, что спрос на технологии, связанные с ИИ, будет расти по мере их удешевления и повышения эффективности.

«ИИ не замедляется, он расширяется», — считают пользователи сайта Reddit. «Nvidia по-прежнему остается основой отрасли, и это падение — возможность купить с прицелом на долгосрочную перспективу», добавляет другой участник дискуссии.

По данным издания, вто время, как частные инвесторы вкладывались в акции Nvidia на ее падении, хедж-фонды, которые накопили значительные позиции в акциях компании, оказались среди крупнейших продавцов 27 января, после сообщения о китайской компании DeepSeek.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»