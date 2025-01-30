Пауэлл: ФРС пребывает в режиме ожидания последствий политики Трампа

Руководство ФРС в декабре прошлого года обсуждало планы понижения ставки в этом году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее. Темпы предстоящих сокращений ставки, скорее всего, будут снижены. Руководители ФРС выразили обеспокоенность темпами роста инфляции и возможным влиянием политики Трампа на экономику, указав, что из-за неопределенности они будут медленнее снижать процентную ставку. Не называя Трампа по имени, участники декабрьского заседания ФРС упомянули о том, что изменения в иммиграционной и торговой политике могут оказать влияние на экономику США. После победы республиканца на выборах в ноябре прошлого года он заявил о планах введения значительных таможенных пошлин в отношении ряда стран и ужесточения иммиграционной политики.