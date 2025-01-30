Пауэлл: ФРС пребывает в режиме ожидания последствий политики Трампа

По его словам, Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) «преимущественно пребывает в режиме ожидания, чтобы увидеть» экономические последствия мер, принимаемых администрацией Трампа в экономической сфере. «В нынешней ситуации наблюдается повышенный уровень неопределенности из-за существенных сдвигов в том, что касается пошлин, иммиграции, бюджетной политики и политики регулирования», — отметил глава ФРС.
Ему также был задан вопрос о том, готовится ли ФРС к снижению базовой ставки по итогам заседания FOMC в марте. По словам Пауэлла, финансовый регулятор на данный момент «не считает необходимым торопиться» с принятием этого решения. В среду ФРС США по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25−4,5%.
Руководство ФРС в декабре прошлого года обсуждало планы понижения ставки в этом году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее. Темпы предстоящих сокращений ставки, скорее всего, будут снижены. Руководители ФРС выразили обеспокоенность темпами роста инфляции и возможным влиянием политики Трампа на экономику, указав, что из-за неопределенности они будут медленнее снижать процентную ставку. Не называя Трампа по имени, участники декабрьского заседания ФРС упомянули о том, что изменения в иммиграционной и торговой политике могут оказать влияние на экономику США. После победы республиканца на выборах в ноябре прошлого года он заявил о планах введения значительных таможенных пошлин в отношении ряда стран и ужесточения иммиграционной политики.