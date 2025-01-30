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Банк России понизил официальный курс доллара всего на копейку

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 31 января 2025 года.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, курс доллара снизили меньше, чем на одну копейку: с 98,0126 рубля до 98,0062 рубля.

Курс евро — напротив — поднялся, с 102,4041 рубля до 102,7782 рубля.

Кроме того, Банк России меньше чем на копейку понизил официальный курс юаня — с 13,3817 рубля до 13,3729 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».