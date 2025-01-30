Банк России понизил официальный курс доллара всего на копейку

Так, курс доллара снизили меньше, чем на одну копейку: с 98,0126 рубля до 98,0062 рубля.
Курс евро — напротив — поднялся, с 102,4041 рубля до 102,7782 рубля.
Кроме того, Банк России меньше чем на копейку понизил официальный курс юаня — с 13,3817 рубля до 13,3729 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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