Объем торговли России и Турции уменьшился на 7,6 процента

По предварительным данным, объем двусторонней торговли между Россией и Турцией сократился на 7,6% за 11 месяцев 2024 года. Причиной подобного снижение стали антироссийские санкции Запада. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов для РИА Новости.