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Объем торговли России и Турции уменьшился на 7,6 процента

По предварительным данным, объем двусторонней торговли между Россией и Турцией сократился на 7,6% за 11 месяцев 2024 года. Причиной подобного снижение стали антироссийские санкции Запада. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов для РИА Новости.

Источник: Reuters

«Так, по имеющимся предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года ее [торговли] объем сократился на 7,6%. Наши недруги откровенно радуются», — рассказал посол.

Ранее сообщалось, что Турция ожидает снисходительной политики новой администрации США во главе с Дональдом Трампом. Так, турецкие власти ожидают уменьшения давления на местные банки за финансовые связи с Россией. Об этом стало известно из заявлений турецкого министра торговли Омера Болата.

Накануне KP.RU писал об объеме торговли между Россией и Китаем в 2024 году, который вырос на 1,9% в сравнении с 2023 годом. Так товарооборот между государствами достиг рекордной отметки — $244,81 млрд.