Объем торговли России и Турции уменьшился на 7,6 процента

«Так, по имеющимся предварительным данным, за 11 месяцев 2024 года ее [торговли] объем сократился на 7,6%. Наши недруги откровенно радуются», — рассказал посол.
Ранее сообщалось, что Турция ожидает снисходительной политики новой администрации США во главе с Дональдом Трампом. Так, турецкие власти ожидают уменьшения давления на местные банки за финансовые связи с Россией. Об этом стало известно из заявлений турецкого министра торговли Омера Болата.
Накануне KP.RU писал об объеме торговли между Россией и Китаем в 2024 году, который вырос на 1,9% в сравнении с 2023 годом. Так товарооборот между государствами достиг рекордной отметки — $244,81 млрд.