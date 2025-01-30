Молодые люди в два раза чаще оформляли статус самозанятых в 2024 году

На оформление статуса самозанятого чаще всего подавали заявку люди в возрасте 41 года из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Краснодарского края, а также Свердловской области. Большинство из них работают в строительной отрасли и в сфере доставки, а также водителями и консультантами. Кроме того, такая услуга пользуется популярностью у арендодателей жилой недвижимости.