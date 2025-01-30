Молодые люди в два раза чаще оформляли статус самозанятых в 2024 году

«В целом в 2024 году работать на себя стали на 9% больше, свыше 60% самозанятых — мужчины. Молодые люди до 22 лет в два раза чаще стали оформлять самозанятость. Больше всего в таких отраслях, как репетиторство, ремонт компьютеров и дизайн. Подавляющая часть зарегистрированных в статусе самозанятых из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края», — говорится в сообщении.
На оформление статуса самозанятого чаще всего подавали заявку люди в возрасте 41 года из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Краснодарского края, а также Свердловской области. Большинство из них работают в строительной отрасли и в сфере доставки, а также водителями и консультантами. Кроме того, такая услуга пользуется популярностью у арендодателей жилой недвижимости.
Стоимость оказанных услуг самозанятыми выросла на 17%, а средний размер чека составил 11,1 тыс. рублей. Доля сформированных чеков по безналичной оплате увеличилась на 13% и достигла 83%, а по оплате наличными снизилась с 31% до 17%.