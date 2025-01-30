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Мишустин: товарооборот РФ и Казахстана в 2024 году превысил 2,6 трлн рублей

Глава российского кабмина отметил большую работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 30 января. /ТАСС/. Взаимный товарооборот России и Казахстана в 2024 году превысил 2,6 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Россия занимает ведущее место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Товарооборот превысил 2 трлн 600 млрд рублей или 12 трлн 700 млрд тенге», — сказал Мишустин в ходе российко-казахстанских переговоров.

Глава российского кабмина отметил большую работу межправкомиссии по экономическому сотрудничеству двух стран.

«В Казахстане успешно реализовываются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры», — добавил российский премьер.