«Мир квартир:» квартиры на вторичном рынке в январе подорожали в 47 городах РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Жилье на вторичном рынке в январе 2025 года подорожало в 47 городах России, в среднем на территории РФ — на 0,4%, до 118,3 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Квадратный метр “вторички” в январе подорожал в 47 городах из исследованных порталом 70, в 20 подешевел, еще в трех не претерпел изменений. В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, до 118 274 рублей», — говорится в материалах.
По данным аналитиков, самая большая положительная динамика зафиксирована в Курске (+6,1%), Калуге (+2,1%), Владивостоке (+2,1%), Ижевске (+2,1%) и Саранске (+1,8%). Отрицательная — в Якутске (-1,9%), Кирове (-1,6%), Краснодаре (-1%), Ростове-на-Дону (-0,9%).
В Москве квадратный метр подорожал на 1%, до 353 418 рублей, Санкт-Петербурге — на 0,7%, до 209 171 рублей.
«Вторичный рынок показывает слабоположительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются — это происходит от нехватки спроса из-за слишком высоких процентов по ипотеке. Предложение за месяц сократилось на целых 22% — собственники снимают свои объекты с продажи, многие из них решают сдавать жилье, ведь ставки по аренде сейчас активно растут. Такая ситуация сохранится и в ближайшие месяцы», — прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.