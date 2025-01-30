«Мир квартир:» квартиры на вторичном рынке в январе подорожали в 47 городах РФ

«Вторичный рынок показывает слабоположительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются — это происходит от нехватки спроса из-за слишком высоких процентов по ипотеке. Предложение за месяц сократилось на целых 22% — собственники снимают свои объекты с продажи, многие из них решают сдавать жилье, ведь ставки по аренде сейчас активно растут. Такая ситуация сохранится и в ближайшие месяцы», — прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.