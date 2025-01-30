Минфин представил отрицательное заключение по новым инициативам по ОСАГО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство финансов России представило отрицательное заключение на инициативы о введении компенсации ущерба при отсутствии ОСАГО у виновника аварии и увеличении лимитов выплат. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что повышение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний. В Минфине объяснили, что это приведет к росту стоимости ОСАГО для остальных граждан. Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев.
В министерстве также отметили, что увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Кроме того, это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО.
«Данные инициативы были направлены в Минфин России на рассмотрение, по итогам которого Минфин России представил отрицательные заключения», — подчеркнули в министерстве.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российского союза автостраховщиков (РСА) в адрес Минфина сообщила, что страховое сообщество в лице РСА раскритиковало данные инициативы по ОСАГО. В РСА полагают, что эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах — в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков.
Минфин в конце 2024 г. направил в РСА два законопроекта депутата от ЛДПР Ярослава Нилова с пояснительными записками, которые касаются изменений в ОСАГО, уточнили в газете.