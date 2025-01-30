Минфин представил отрицательное заключение по новым инициативам по ОСАГО

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Российского союза автостраховщиков (РСА) в адрес Минфина сообщила, что страховое сообщество в лице РСА раскритиковало данные инициативы по ОСАГО. В РСА полагают, что эти инициативы могут негативно сказаться как на автовладельцах — в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков.