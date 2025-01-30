Минфин не поддержит предложение ФАС считать демпфер также и по бензину Аи-95

Сазанов также прокомментировал, обсуждается ли в правительстве вопрос о расширении отклонений от индикаторных цен при расчете топливного демпфера. Сейчас демпфер по бензину обнуляется, если средний за месяц оптовые цены отклоняются от индикативных цен более чем на 10%, а по дизельному топливу — более чем на 20%.