Минфин не поддержит предложение ФАС считать демпфер также и по бензину Аи-95

АЛМА-АТА, 30 января. /ТАСС/. Минфин не будет поддерживать предложение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) рассчитывать топливный демпфер в том числе и по бензину марки Аи-95, увеличение выплат по демпферу в текущих условиях невозможно. Об этом заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Ранее ФАС предложила считать демпфер отдельно по бензинам марки Аи-92 и Аи-95. Сейчас топливный демпфер рассчитывается с учетом среднего уровня биржевых цен бензина только для марки Аи-92.
«Мы не будем поддерживать, естественно. 92-й бензин — это тот социально значимый продукт, который пользуется большинством населения. Поэтому демпфер направлен на поддержку такого рода потребителя, а не премиального потребления, — сказал он. — Наша позиция, что увеличение выплат по демпферу в сегодняшних условиях и уже принятом бюджете невозможно».
Сазанов также прокомментировал, обсуждается ли в правительстве вопрос о расширении отклонений от индикаторных цен при расчете топливного демпфера. Сейчас демпфер по бензину обнуляется, если средний за месяц оптовые цены отклоняются от индикативных цен более чем на 10%, а по дизельному топливу — более чем на 20%.
По словам замглавы Минфина, этот вопрос обсуждается с Минэнерго и будет ряд совещаний у вице-премьер РФ Александра Новака. «Мы здесь готовы это обсуждать. Здесь ключевая будет позиция отраслевого ведомства в том плане, что это увеличит волатильность цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, и насколько это терпимо будет», — добавил он.