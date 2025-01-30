Курс рубля с 1 февраля 2025 года: прогноз эксперта

«Ожидаемые торговые диапазоны составляют 13,0−14,0 за юань, 96−103 за доллар и 100−107 за евро», — отметил он.
Как подчеркнул аналитик, по статистике предыдущих лет февраль является наиболее благоприятным месяцем в году для рубля благодаря сезонно низкому спросу на валюту. В целом первый квартал — традиционно благоприятный для рубля из-за сезонности платежного баланса.
«В страну поступает много валюты от экспорта благодаря высоким ценам на нефть и газ на фоне зимнего отопительного сезона. Мы полагаем, что цены на нефть Brent в феврале будут торговаться в диапазоне $72−80 за баррель», — сказал эксперт.
В то же время в начале года сезонно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Поддержку рублю также продолжат оказывать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 4,7 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки.
«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 14 февраля снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений. С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт», — добавил Михаил Васильев.
По его словам, сдерживающими факторами для рубля выступают геополитическая неопределенность и связанный с ней отток капитала, а также трудности с возвратом валюты у экспортеров из-за санкций.
«В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций.
В базовом сценарии в свои прогнозы на ближайшие месяцы мы закладываем сохранение неизменной текущей геополитической и санкционной ситуации», — заключил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».