Курс рубля с 1 февраля 2025 года: прогноз эксперта

В то же время в начале года сезонно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу. Поддержку рублю также продолжат оказывать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций (сейчас на 4,7 млрд руб. в день) и высокие рублевые процентные ставки.