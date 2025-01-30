«Кровавые» минералы Конго: угроза для мирового сектора электроники

Недавно М23 захватила город Рубайя, который расположен «в сердце» колтанового месторождения. Группировка «пытается защититься от обвинений в минеральной эксплуатации». Как говорил источник, они захватили Рубайю, «не чтобы нажиться, на чтобы прогнать нашего врага». Однако ДРК долгое время обвиняла Руанду в использовании М23 как прокси-силы для захвата контроля над ее запасами полезных ископаемых. Руандское правительство обвинения отвергало.