«Кровавые» минералы Конго: угроза для мирового сектора электроники

Как сообщало на своем сайте министерство иностранных дел России, 27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») объявила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву Демократической Республики Конго (ДРК). «МИД России выражает обеспокоенность нынешней эскалацией ситуации на востоке ДРК, жертвой которой стало, прежде всего, гражданское население», — говорилось в сообщении ведомства.
«Источник всех бед жителей восточной Демократической Республики Конго кроется в обширных природных богатствах под их ногами», — приводит издание цитату из The Times.
Регион может похвастаться «головокружительным разнообразием» богатств, такими как золото и бриллианты. Но самые желанные из них менее известны: колтан, кобальт и другие минералы, крайне важные для производства ноутбуков и смартфонов.
То, что уровень насилия начал повышаться вместе со спросом потребителей на технику, не является «совпадением», считают эксперты. Столь же кровожадная охота на минералы «для умных технологий» усилилась только в ДРК, выселив семь миллионов человек и «обрекая регион на вечный хаос».
«Шоу ужасов»
Согласно оценке агентства Ecofin, ДРК является крупнейшим мировым поставщиком колтана, из которого извлекают тантал, незаменимый в производстве телефонов и ноутбуков. Около 70% мировых объемов тантала поставляются из ДРК и соседней Руанды, отмечают в Геологической службе США. Таким образом, пишет The Times, задача состоит в том, чтобы понять, сколько тантала идет из Руанды, а сколько из охваченной конфликтом Демократической Республики Конго.
Олово и вольфрам также изобилуют в неспокойных приграничных районах на востоке страны.
Олово, напоминает CNBC, используют для соединения металлических компонентов, а вольфрам добавляют в части, которые заставляют телефон вибрировать. Эти металлы, наряду с колтаном, считаются конфликтными минералами, поскольку они могли быть добыты в охваченном войной регионе. Их добыча, отмечается в статье, может «помочь в финансировании конфликта».
«Добыча колтана в ДРК также связана с масштабной деградацией окружающей среды, нарушением прав человека, насилием и смертью. Она разрушает экосистему, загрязняя запасы воды и производя вредные радиоактивные субстанции», — говорил Олуволе Оджевале из Института исследований в области безопасности.
Недавно М23 захватила город Рубайя, который расположен «в сердце» колтанового месторождения. Группировка «пытается защититься от обвинений в минеральной эксплуатации». Как говорил источник, они захватили Рубайю, «не чтобы нажиться, на чтобы прогнать нашего врага». Однако ДРК долгое время обвиняла Руанду в использовании М23 как прокси-силы для захвата контроля над ее запасами полезных ископаемых. Руандское правительство обвинения отвергало.
Кроме того, сообщает The Week со ссылкой на Investing News Network, ДРК является крупнейшим в мире поставщиком кобальта, производя около трех четвертей всего объема.
Кобальт — важнейший компонент для изготовления ионно-литиевых батареек для электрических двигателей, поэтому спрос на него взмывает вверх. Ископаемое не считают конфликтным, так как его добывают в относительно стабильных южных частях. Но индустрия все еще ассоциируется с «безудержными нарушениями прав человека», опустошением окружающей среды и использованием детского труда, в основном из-за нерегулируемой так называемой «кустарной добычей».
«Самый низ цепочки поставок, откуда приходит практически весь мировой объем кобальта, похож на шоу ужасов», — подчеркивал один эксперт из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана.
«Нет никаких гарантий»
В условиях растущего глобального контроля, говорит CNBC, африканские страны, межправительственные организации и технологические компании должны нарастить свои усилия, чтобы очистить цепочки поставок полезных ископаемых. Apple, Microsoft и Tesla ежегодно публикуют отчеты, в которых подчеркивается, что «нет никаких оснований полагать, что добыча ими минералов помогает поддерживать вооруженные группировки».
Однако в декабре правительство ДРК подало в иски в Париже и Брюсселе против европейских дочерних компаний Apple, обвинив технологического гиганта в покупке «кровавых минералов», незаконно добытых в зоне конфликта, и их использовании в производстве iPhone 16.
Международные юристы направляли обращение гендиректору Apple Тиму Куку, отмечая причиненные предполагаемой незаконной добычей полезных ископаемых «неизмеримые вред и страдания» жителям ДРК, разжигание насилия финансированием вооруженных группировок, поощрение принудительного детского труда и разрушение окружающей среды.
«По мере эскалации конфликта в регионе в 2024 году, мы уведомили наших поставщиков о том, что их плавильные и аффинажные заводы должны приостановить поставки олова, тантала, вольфрама и золота из ДРК и Руанды», — сказано в ответном письме юристам.
«Однако для потребителей невозможно быть уверенными, что их электроника вообще не связана с конфликтами и жестокостью. Повсеместная коррупция и нестабильность в регионе означают, что никаких гарантий нет», — заключает The Week.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.