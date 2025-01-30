Рынок акций открылся снижением основных индексов

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2 947,32 пункта, индекс РТС — также на 0,11%, до 947,3 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 3,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,428 рубля.