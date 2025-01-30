Рынок акций открылся снижением основных индексов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии, юань перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,11%, до 2 947,32 пункта, индекс РТС — также на 0,11%, до 947,3 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 3,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,428 рубля.
К 10:16 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 947,97 пункта (-0,09%), индекс РТС составлял 947,51 пункта (-0,09%). В это же время курс юаня перешел к снижению и торговался на уровне 13,388 рубля (-0,85 копейки).
Московская биржа 27 января 2025 года возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках. Так, на открытии утренней торговой сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снизился на 0,42% и находился на уровне 2 938,43 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
О валютных торгах
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.
Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.