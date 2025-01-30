ТАСС: ГП требует вернуть РФ оказавшееся под иностранным контролем «Домодедово»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России требует признать ничтожными сделки, по которым группа компаний (ГК) «Домодедово», владеющая имущественным комплексом аэропорта «Домодедово», оказалась под контролем иностранных фондов в Нидерландах и на Мальте. Об этом, как сообщил ТАСС источник в Генпрокуратуре, говорится в поданном в Арбитражный суд Московской области.
«В поданном иске Генпрокуратура требует признать недействительными сделки, в результате которых входящие в группу компаний “Домодедово” компании, относящиеся к стратегическим предприятиям, оказались под иностранным контролем, и взыскать в доход Российской Федерации 100% долей ООО “ДМЕ Холдинг”, — сообщил источник.
«В ходе надзора установлено, что в период с 2002 по 2016 год компания “ДМЕ Лимитед”, владеющая аэровокзальным комплексом “Домодедово”, принадлежала гражданам острова Мэн Джейн Элизабет Петерс (63,74%) и Шону Фергюссону Кэйрнсу (36,26%). В октябре 2016 года 100% акций “ДМЕ Лимитед” были приобретены у граждан о. Мэн частной компанией “Аламо Лимитед” (Республика Мальта), единственным акционером которой до декабря 2017 года выступала трастовая компания “Аламо (трасти) Си Вай Лимитед” (Республика Кипр), владельцем которой являлся предприниматель Дмитрий Каменщик, а фактический контроль над стратегическим активом осуществлял предприниматель Валерий Коган.
«При заключении названных сделок, Каменщик и Коган понимали и осознавали, что в силу закона № 57-ФЗ не вправе их совершать, поскольку входят в группу лиц с иностранными инвесторами, контроль которых над российским стратегическим активом возможен только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались», — говорится в иске.
С 16 декабря 2016 года по настоящее время акционерами компании «ДМЕ Лимитед» являются фонд «ДМЕ Административ Фаундейшн» (Королевство Нидерландов) с 274 млн акций на общую сумму 274 348 367 евро (90% акций) и фонд «Атлант Фаундейшн» (Республика Мальта, регистрационный номер PFLP144) с 30 млн акций на сумму 30 483 152 евро (10% акций). В роли учредителя обоих фондов выступил Дмитрий Каменщик. В иске отмечается, что незаконный контроль над стратегическими предприятиями был установлен в результате противоправной деятельности «резидентов иностранных государств — Каменщика Д. В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В. И. (Государство Израиль)».