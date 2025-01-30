ТАСС: ГП требует вернуть РФ оказавшееся под иностранным контролем «Домодедово»

С 16 декабря 2016 года по настоящее время акционерами компании «ДМЕ Лимитед» являются фонд «ДМЕ Административ Фаундейшн» (Королевство Нидерландов) с 274 млн акций на общую сумму 274 348 367 евро (90% акций) и фонд «Атлант Фаундейшн» (Республика Мальта, регистрационный номер PFLP144) с 30 млн акций на сумму 30 483 152 евро (10% акций). В роли учредителя обоих фондов выступил Дмитрий Каменщик. В иске отмечается, что незаконный контроль над стратегическими предприятиями был установлен в результате противоправной деятельности «резидентов иностранных государств — Каменщика Д. В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В. И. (Государство Израиль)».