«Никаких альтернативных механизмов, кроме того предложения, которое предлагает российская сторона, не существует. И чем быстрее Молдова согласится и согласует поставки газа по этому предложению, тем быстрее в приднестровские дома придет свет и тепло», — сказал он.
Глава МИД Приднестровья: альтернатив поставкам газа из РФ нет
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Никаких альтернатив поставкам газа в Приднестровье из России, по-прежнему, нет. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».