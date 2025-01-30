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Глава МИД Приднестровья: альтернатив поставкам газа из РФ нет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Никаких альтернатив поставкам газа в Приднестровье из России, по-прежнему, нет. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Никаких альтернативных механизмов, кроме того предложения, которое предлагает российская сторона, не существует. И чем быстрее Молдова согласится и согласует поставки газа по этому предложению, тем быстрее в приднестровские дома придет свет и тепло», — сказал он.