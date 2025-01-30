Генпрокуратура пытается взыскать расходы по иску к экс-владельцам ЧЭМК

«В Арбитражный суд Челябинской области от Генеральной прокуратуры Российской Федерации [поступило] заявление о взыскании судебных расходов», — сказано в картотеке.
Заседание по делу назначено на 11:30 (09:30 мск) 3 февраля. Других подробностей не сообщается.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года передал в собственность государства акции ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и компании «Кузнецкие ферросплавы» по требованию Генпрокуратуры.
5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области также удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал с бывших владельцев ЧЭМК, компании «Эталон», ряда юридических и физических лиц неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей.
Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между Урало-сибирской металлургической компанией и Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали компания «Эталон», группа компаний «Ариант», Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.
О ЧЭМК
Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший производитель ферросплавов в России. В соответствии с реализованным судебным решением о полном изъятии акций трех заводов в пользу Российской Федерации в настоящее время акции каждого из трех заводов принадлежат Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.
В состав ЧЭМК входят владивостокский филиал «Владпром», осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, также ОСП «Горнодобывающее управление» (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок «Марганец Коми» (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).