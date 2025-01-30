Генпрокуратура пытается взыскать расходы по иску к экс-владельцам ЧЭМК

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Заявление о взыскании Генпрокуратурой судебных расходов по иску о взыскании с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) неосновательного обогащения и имущества в размере 105 млрд рублей поступило в Арбитражный суд Челябинской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.