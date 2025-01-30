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FT: ЕС обсуждает возможность возобновления импорта российского газа

Несколько стран Европейского союза выступили с предложением возобновить поставки газа из России в регион, пишет британская газета Financial Times, сославшись на европейских чиновников.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Как отмечает издание, возвращение российского газа в Европу должно быть включено в текст будущего соглашение об урегулировании украинского конфликта.

По словам источников, несколько официальных лиц Германии, Венгрии и других государств поддержали это предложение. Свое согласие они объяснили возможностью снизить цены на энергоносители в Европе и «дать сторонам повод придерживаться соглашения о прекращении огня».

«В конечном итоге, снизить затраты на покупку энергии хотят все», — приводит FT слова высокопоставленного европейского чиновника.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.