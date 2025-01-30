ФАС возбудила два дела из-за цен на воду во Внуково

Сообщение московского УФАС приводит ТАСС. В нем говорится, что проверка компании началась в ноябре 2024 года после жалобы Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.
Глава ассоциации Владимир Зыков рассказал агентству, что пассажиры в соцсетях неоднократно жаловались на стоимость воды в аэропорту. «Совершенно очевидно, что цена в 150−300 ₽ за бутылку воды объемом 0,5 литра — это жесткий перегиб», — сказал он.
В ноябре прошлого года пресс-служба Внуково сообщила, что сдает площади в аренду и не может контролировать уровень цен на торговых площадях. Там отметили, что эта задача — «прерогатива государственных надзорных органов, но не аэропорта».