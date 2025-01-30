Эксперт рассказал, как защитить сбережения от инфляции

«Наибольшая доходность по вкладам наблюдается на горизонте 6 месяцев, поскольку банки, ожидая февральского заседания ЦБ, таким образом ограничивают горизонт вложений. На февральском заседании предполагается сохранение обозначенного в декабре цикла на смягчение денежно-кредитной политики. Для вкладчика это означает, что ключевая ставка во 2 квартале 2025 года, скорее, начнет снижаться, а значит начнет снижаться и доходность. На данный момент держать вклады в российских банках по ставкам 21−25% вполне выгодно и целесообразно», — подчеркивает эксперт.