Эксперт рассказал, как защитить сбережения от инфляции

По его словам, на сегодняшний день рублевый вклад в банке считается наиболее консервативным и одновременно доходным инструментом. Его доходность достигает 25%, а вложения до 1,4 млн. руб. застрахованы Системой страхования вкладов.
«Наибольшая доходность по вкладам наблюдается на горизонте 6 месяцев, поскольку банки, ожидая февральского заседания ЦБ, таким образом ограничивают горизонт вложений. На февральском заседании предполагается сохранение обозначенного в декабре цикла на смягчение денежно-кредитной политики. Для вкладчика это означает, что ключевая ставка во 2 квартале 2025 года, скорее, начнет снижаться, а значит начнет снижаться и доходность. На данный момент держать вклады в российских банках по ставкам 21−25% вполне выгодно и целесообразно», — подчеркивает эксперт.
Что касается сроков вклада, специалист считает, что нужно отталкиваться как от условий, которые предлагает банк, так и от личных жизненных и финансовых целей. Гордиенко призывает помнить, что средства, размещенные на срочном счете и изъятые досрочно будут проиндексированы по ставке 0,01%.
По словам эксперта, если клиент понимает, что ему понадобиться снимать средства раньше срока, следует выбрать накопительный счет. Доходность составит в среднем 10−12%, но она не снизится при изъятии денег.
В качестве альтернативы депозиту Гордиенко предлагает рассмотреть следующие варианты вложений:
- Облигации. В приоритетете — ОФЗ (облигации федерального займа), доходность по ним будет чуть ниже депозитной — 20,6−20,8% годовых для двух-трехлетних бумаг. Подходят для фиксации ставки и защиты от инфляции.
- Золото. Данный актив всегда актуален в период девальвационных скачков валют и общих дестабилизирующих событий. Для того, чтобы уплачивать НДС на законных основаниях, эксперт советует приобретать золотые монеты. Со слитками сложнее, их необходимо где-то хранить, а практика показывает, что банковские ячейки не являются абсолютно надежным местом, да к тому же за них нужно платить.
- Валюта — юань. Санкции на доллар и евро делают юань основным валютным активом. Ставки по юаневым вкладам выше, чем по долларовым (5−6% против 3−5%), к тому же при необходимости его можно потратить за границей.
Гордиенко подчеркивает, что наиболее раскованны сейчас вложения в акции. Грамотным подходом, по мнению специалиста, является диверсификация вложений. Распределение вложений по типам активов будет во многом зависеть от целей, которые ставит перед собой инвестор.
«Например, 30% общих активов можно разместить на вклады и накопительные счета, которые будут обеспечивать ликвидность и защиту от краткосрочных колебаний. Оставшиеся 70% в более рисковые активы — облигации, валюту, акции, золото. Указанное соотношение условно, необходимо учитывать также риск-профиль инвестора», — заключает Гордиенко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».