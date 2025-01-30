Эксперт перечислил плюсы и минусы покупки жилья

«Приобретая квартиру, вы создаете актив, который может расти в цене. Квартира — это не только жилье, но и капитал, то есть инвестиция в будущее», — отметил он.
Так, по словам эксперта, недвижимость можно продать или сдавать в аренду, обеспечив доход. Кроме того, существуют государственные программы, которые помогают компенсировать часть расходов на жилье, особенно ввиду принятия законопроекта о продлении программы маткапитала до конца 2030 года.
«Вы не зависите от решений арендодателя и можете обустроить жилье по своему вкусу», — также подчеркнул Алексей Лашко.
Говоря о минусах, эксперт отметил высокие первоначальные затраты. Например, необходимо накопить на первоначальный взнос или оплачивать ипотеку. Помимо этого, все ремонтные работы ложатся на плечи владельца.
Он добавил, что, если человек намерен жить в одном месте долгое время, готов к долгосрочным обязательствам и хочет вложиться в актив, то покупка квартиры станет оптимальным выбором.
А если важна мобильность, человек не готов к большим тратам и хочет избежать ответственности за жилье, аренда подойдет лучше, заключил Алексей Лашко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».