Эксперт оценил утечку данных пользователей DeepSeek

Несмотря на то, что эта уязвимость в принципе была обнаружена, скорость реакции компании заслуживает уважения. Андрей Коробченко отмечает: по реакции можно сделать выводы, что в DeepSeek работают квалифицированные специалисты, которые могут оперативно устранить те или иные технические проблемы.