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Эксперт оценил утечку данных пользователей DeepSeek

Открытые данные DeepSeek, в которых содержалась «практически вся информация» нашли специалисты американской компании Wiz Research, занимающейся кибербезопасностью. По ее заявлению, китайская компания оставила свыше миллиона строк информации в базе данных ClickHouse без защиты.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как рассказал Финансам Mail Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности», потенциально утечь могла любая информация, которая так или иначе связана с DeepSeek.

Это могли быть и истории чатов и запросов пользователей, API-ключи или токены, серверные данные.

«То есть под ударом оказываются как сама компания-разработчик, так и юзеры нейросети», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что эта уязвимость в принципе была обнаружена, скорость реакции компании заслуживает уважения. Андрей Коробченко отмечает: по реакции можно сделать выводы, что в DeepSeek работают квалифицированные специалисты, которые могут оперативно устранить те или иные технические проблемы.