Эксперт оценил утечку данных пользователей DeepSeek

Как рассказал Финансам Mail Алексей Коробченко, начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности», потенциально утечь могла любая информация, которая так или иначе связана с DeepSeek.
Это могли быть и истории чатов и запросов пользователей, API-ключи или токены, серверные данные.
«То есть под ударом оказываются как сама компания-разработчик, так и юзеры нейросети», — отметил эксперт.
Несмотря на то, что эта уязвимость в принципе была обнаружена, скорость реакции компании заслуживает уважения. Андрей Коробченко отмечает: по реакции можно сделать выводы, что в DeepSeek работают квалифицированные специалисты, которые могут оперативно устранить те или иные технические проблемы.