Вопреки США: как Китай будет толкать ВВП к росту

Например, в секторе недвижимости, который раньше был одним из драйверов экономического роста в стране, продолжается спад. В то время как в таких секторах, как информационные технологии или производство автомобилей на новых источниках энергии наблюдаются двузначные темпы роста. «Если раньше экономический рост был более равномерно распределен по экономике, то теперь мы видим, что он концентрируется в отдельных отраслях», — уточнил он. И это, по мнению экономиста, может быть проблемой для властей, так как выгоды от такого роста в меньшей степени достаются простому населению: именно рост благосостояния всего общества и социальное равенство теперь остаются одним из приоритетов в политике властей КНР.