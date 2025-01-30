Вопреки США: как Китай будет толкать ВВП к росту

Достичь роста экономика Китая смогла второй год подряд: в 2023 году ВВП страны вырос на 5,2%. С таким темпом роста Поднебесная заметно опережает развитые экономики, которые почти в полном составе пережили или переживают рецессию. В плане руководства КНР — добиться роста и в 2025 году на уровне не менее 5%.
Факторы роста
На рынке в прошлом году был скептицизм в возможностях Китая достичь роста в 5%. «Рост ВВП Китая на 5% стал результатом последних нескольких месяцев», — рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
По его данным, в первом полугодии была большая вероятность того, что это целевое значение Китай не достигнет. Экономист назвал основные меры, которые способствовали достижению этого целевого уровня: активная политика по расширению возможностей привлечения капитала провинциями Китая, в том числе через выпуск муниципальных облигаций; комплекс мер Народного банка Китая по ослаблению денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать приток инвестиций на рынок; послабление для доступа иностранных инвесторов к китайским фондовым биржам — до 2024 года попасть на континентальную фондовую биржу иностранным инвесторам было гораздо сложнее.
«Этот комплекс мер китайских властей позволил преодолеть кризис, который был спровоцирован проблемами в строительном секторе. И этот ущерб китайские власти смогли во втором полугодии от девелоперского сектора купировать», — полагает Олег Абелев.
Однако, как считает, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анастасия Власова, «достижение в 2024 году китайской экономикой темпов роста в 5% не выглядит неожиданностью, а связано с особенностями развития азиатских экономик».
Несмотря на достижение цели 5-процентного роста ВВП ситуация в экономике Китая остается очень непростой и очень неоднородной по отраслям, рассказал аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.
Например, в секторе недвижимости, который раньше был одним из драйверов экономического роста в стране, продолжается спад. В то время как в таких секторах, как информационные технологии или производство автомобилей на новых источниках энергии наблюдаются двузначные темпы роста. «Если раньше экономический рост был более равномерно распределен по экономике, то теперь мы видим, что он концентрируется в отдельных отраслях», — уточнил он. И это, по мнению экономиста, может быть проблемой для властей, так как выгоды от такого роста в меньшей степени достаются простому населению: именно рост благосостояния всего общества и социальное равенство теперь остаются одним из приоритетов в политике властей КНР.
Согласно госстатистике, ВВП Китая вырос на 5% в годовом исчислении до 134,9 трлн. юаней в 2024 году. Впервые была преодолена отметка в 130 трлн. юаней, в результате КНР занял второе место в мире. «Выполнить план по ВВП помог стремительный рост в IV квартале 2024 года, который составил 5,4%», — рассказал к.э.н.., директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин. К концу 2024 года стали проявляться последствия объявленной в сентябре комплексной программы поддержки экономики, которая до конца 2024 года еще и дополнительно пересматривалась в сторону увеличения.
Экономист назвал главный локомотив китайской экономики — экспорт. В 2024 году, по данным Главного таможенного управления Китая (GACC), КНР вывезла за границу товаров и оказала услуг на 3,58 трлн долларов, а ввезла — на 2,59 трлн. «Превышение экспорта над импортом или профицит торгового баланса составил рекордные 0,99 трлн долларов», — уточнил Василий Кутьин.
Что будет с ВВП и юанем
Необходимо дальнейшее усиление притока капитала в государственный муниципальный сектор для продолжения роста темпа ВВП Китая, и достижения роста в 5−6% в 2025 году, считает Олег Абелев. По его оценке, если китайские власти смогут этого добиться, тогда Китай имеет шансы добиться высоких темпов роста экономики.
«В 2025 году существенных изменений в курсе юаня мы не увидим», — прогнозирует экономист. Но, как он напомнил, возможна активизация торговой войны с США, поскольку новая администрация США четко нацелена на ужесточение торговой политики с Китаем. Это может осложнить достижение цели по увеличению роста экономики.
«По нашим расчетам, в следующие 10 лет темпы роста китайской экономики сократятся с 5% до 3% в связи со слабой демографической ситуацией и относительно высоким уровнем развития по меркам развивающихся стран», — отметила Анастасия Власова.
Дмитрий Плеханов также полагает, что Китаю будет непросто достичь 5-процентного роста. По его оценке, в целом экономика Китая продолжает находиться под давлением со стороны как внешних, так и внутренних факторов, таких как сохранение напряженности в отношениях с США и ЕС, расширение ограничений со стороны Запада в отношении технологического сектора КНР, снижение продаж на внутреннем рынке недвижимости и слабая потребительская активность в сочетании с неблагоприятными и более долгосрочными демографическими факторами — сокращением численности трудоспособного населения и старением населения Китая. «Все эти факторы в совокупности вынуждают власти КНР предпринимать активные действия по поддержке экономики. Денежно-кредитная, и фискальная политика в 2024 году стали носить более стимулирующий характер, и такая тенденция получит свое продолжение в 2025 году», — полагает Дмитрий Плеханов.
Китаю будет сложнее обеспечить устойчивый рост в 2025 году в 5%, согласен Василий Кутьин.
По его оценке, от Китая можно уверенно ждать более масштабного стимулирования экономики. Прежде всего, это поддержка сектора недвижимости через ипотеку (рефинансирование старых жилищных кредитов и смягчение требований для новых заемщиков), а также поддержка ликвидности на рынке акций, сокращение объема резервов банков за счет снижения нормативов. «Кумулятивный эффект этих норм исчисляется триллионами долларов США», — уточнил он.
С учетом вероятности нового витка торговой войны, главной проблемой КНР 2025 года будут тарифы США на китайскую продукцию. Вероятно, замедление роста экспорта и сокращение темпов расширения импорта.
По оценкам Всемирного Банка, ВВП КНР по итогам 2025 года вырастет на 4,5% (оценка повышена на 0,4 пункта) после роста на 4,9% в 2024-м (по оценке банка). В МВФ прогнозируют рост экономики на 4,6% в этом году, а ее увеличение в 2024-м оценивается в 4,8%.
Но, тем не менее, в 2025 году юань на российском рынке улучшит свое положение — курс рубля продолжит сдавать позиции, поэтому сильную динамику можно ждать не только по доллару и евро, но и по юаню.
«В среднем курс юаня в 2025 году может составить 14,5−15,5 рубля за юань», — прогнозирует Василий Кутьин.
Стратеги Goldman Sachs Group прогнозируют рост основных китайских фондовых индексов примерно на 20% к концу 2025 года. По мнению аналитиков, настроения и ликвидность на рынке КНР могут улучшиться в конце I квартала 2025 года, когда станет больше ясности по тарифам и политике.
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