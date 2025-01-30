ЦБ рассматривает введение повышенных риск-весов для «схемной» ипотеки

«Хотим определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта. Что это значит? Это вот некая такая хорошая ипотека, где все понятно, где нет никаких подводных камней, где нет вот этих вот каких-то схемных вещей. Простая, вот как раньше была ипотека, такой какой-то стандартный продукт, и для него в регулировании предусмотреть стандартные риск-веса. Мы распространим, как идея, стандартные риск-веса и резервы на стандартный продукт, а на все остальное — повышенный», — сказал Данилов.