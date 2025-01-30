ЦБ рассматривает введение повышенных риск-весов для «схемной» ипотеки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк России хочет определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта, установив повышенные риск-веса и резервы для ипотечных выдач, которые не вписываются в этот стандарт. Об этом журналистам сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
«Хотим определить параметры так называемого стандартного ипотечного продукта. Что это значит? Это вот некая такая хорошая ипотека, где все понятно, где нет никаких подводных камней, где нет вот этих вот каких-то схемных вещей. Простая, вот как раньше была ипотека, такой какой-то стандартный продукт, и для него в регулировании предусмотреть стандартные риск-веса. Мы распространим, как идея, стандартные риск-веса и резервы на стандартный продукт, а на все остальное — повышенный», — сказал Данилов.
Кроме того, Банк России планирует обсудить с другими заинтересованными ведомствами возможность выдачи льготных ипотечных кредитов только в рамках стандартного ипотечного продукта, исключив риски «схемности».
Ранее сообщалось, что Банк России подготовил норму, которая снижает потенциальные риски более активного распространения схемы ипотеки от застройщика.