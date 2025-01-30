ЦБ зафиксировал в декабре охлаждение потребительского и корпоративного кредитования

«Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн рублей (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн рублей,+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам», сообщает регулятор.
Средства организаций на банковских счетах в России по итогам 2024 года выросли на 11,9%, достигнув 61,3 трлн рублей. Этот показатель несколько ниже темпов прироста за 2023 год, когда рост составил 14,7%. Информация опубликована в материалах Банка России.
«В целом за 2024 год средства компаний выросли на 11,9%, что несколько ниже 14,7% за 2023 год. Основной приток отмечен у компаний-экспортеров и у исполнителей госконтрактов», — говорится в материалах Банка России.
Основной прирост обеспечили рублевые остатки, увеличившиеся на 7,6 трлн рублей (+17,6%), тогда как объем средств в иностранной валюте, выраженный в рублях, сократился на 1,2 трлн рублей (-9%).
В декабре 2024 года объем корпоративных кредитов российских банков уменьшился на 0,2%, составив 87,8 трлн рублей. снижение объема кредитного портфеля юридических лиц было обусловлено погашением или урегулированием ранее выданных валютных займов. В результате объем валютных кредитов уменьшился на 0,9 трлн рублей в пересчете на рубли (-6,5%).
Портфель потребительских кредитов сократился на 1,9%, достигнув 14,1 трлн рублей. Ключевыми факторами стали как высокие процентные ставки по займам, так и ужесточение банками требований к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики, проводимой Банком России.
За весь 2024 год корпоративное кредитование выросло на 17,9%, что ниже темпов роста 2023 года, когда оно увеличилось на 20,7%. Потребительское кредитование за год показало рост на 11,2% против 15,7% в предыдущем году.
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