ЦБ зафиксировал в декабре охлаждение потребительского и корпоративного кредитования

На фоне роста доходов и высоких ставок по вкладам, приток средств физлиц в российские банки в 2024 году оказался в 1,5 раза выше, чем в 2023 году. Также увеличился объем средств юридических лиц и уменьшился спрос на корпоративные кредиты. Об этом говорится в материалах Банка России.