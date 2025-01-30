Бум СПГ: вызовы и возможности

«Прекращение поставок российского газа в сочетании с недавними санкциями США против “Газпромбанка” оказали значительное влияние на энергетический сектор Европы», — сказано в публикации.
Исторически 40% от общего экспорта газа в Европу приходилось на Россию, что делало ее критически важным энергетическим партнером. Резкая остановка этого потока привела к необходимости быстро изменить энергетическую стратегию континента.
Американские санкции против «Газпромбанка», третьего по величине банка в РФ и ключевого игрока в энергетических транзакциях, еще больше усложнили ситуацию. Администрация бывшего президента США Джо Байдена в последнюю неделю в Белом доме усилила санкционное давление на Россию, введя против кредитной организации санкции.
«Это действие проливает свет на вопрос “почему сейчас” перед ожидаемыми переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина о разрешении конфликта на Украине. При этом, санкции могут спровоцировать волну поставок СПГ», — отмечает агентство.
Европейские страны нарастили усилия для диверсификации энергетического импорта, увеличиваю объемы поставок СПГ от альтернативных источников. Эти меры требуют времени и инвестиций, чтобы полностью компенсировать потерю российского газа. Остановка транзита российского газа через Украину после 31 декабря стала более значительной проблемой для европейского газового рынка, чем недавние санкции США.
После разрушения газопроводов «Северный поток» и прекращения поставок по трубопроводу «Ямал — Европа» в 2022 году, единственным маршрутом для российского энергоресурса в Европу остается «Турецкий поток». Из двух линий газопровода с годовым объемом 15,75 млрд кубометров на каждую одна поставляет газ в ЕС, а другая обслуживает турецкий рынок.
Игроки уже полувствовали последствия прекращения транзита через Украину: цены на газ значительно подскочили в начале года. Контракты на первый месяц на голландском газовом хабе TTF за последние недели достигли рекордного уровня. При этом цены могут продолжить рост в зависимости от погодных условий и ветрогенерации, которая в последние месяцы оставалась ниже нормы и усилила зависимость от газового производства электричества на газе.
«ЕС и США делали все, чтобы ограничить возможность России манипулировать газовым рынком, хотя СПГ изначально исключили из этих ограничений», — говорится в материале.
Так, в 2021 году, 83% от объема СПГ, потребляемого ЕС, было импортировано, около 50% импорта приходилось на Россию. На ноябрь 2022 года, объемы российского газа в общем объеме европейского импорта составили менее 25%. «Это снижение отразило решение России резко сократить, а позднее прекратить поставки газа в ЕС после отказа покупателей платить в рублях», — добавляет издание.
Тем не менее, Франция импортировала около 4,4 млрд кубометров российского СПГ в первой половине 2024 года, в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Санкции против «Газпромбанка» стали серьезной угрозой для энергетической безопасности Франции, поскольку страна традиционно сильно полагается на российский газ. В ответ Франция быстро диверсифицировала импорт СПГ для поддержания безопасности поставок. Она подписала соглашения с альтернативными поставщиками, такими как Катар, США и Алжир, в то же время наращивая пропускную способность терминалов.
«Эти изменения предоставили Франции большую гибкость и разнообразие в вопросе газовых поставок. Волатильность цен на рынке, как ожидается, сохранится до 2026 года из-за санкций», — пишет Daily Sabah.
Россия, как отмечает издание, теряет значительную часть своего крупнейшего и наиболее прибыльного рынка экспорта трубопроводного газа. В 2021 году 66% поставок российского газа приходилось на Европу, и, несмотря на изначальную выгоду от повышения цен, доходы правительства РФ значительно сократились. «Газпром» планирует компенсировать это, нарастив экспорт в Азию.
Так как зависимость Европы от импорта СПГ растет, она все в большей степени подвергается влиянию ликвидности и волатильности мирового рынка СПГ. Европейская политика ускорить сокращение спроса на газ может только усилить эту зависимость.
«Если разворот России в сторону Азии окажется успешным, это будет иметь более широкие последствия для глобальной газовой безопасности, в частности, повлияет на объем спроса Китая на СПГ», — говорится в публикации.
Санкции против «Газпромбанка» и другие антироссийские меры также повлияют на турецкий энергетический сектор и рынок СПГ, в той же степени, что и на Францию. Турция, учитывая высокий объем потребления природного газа и геополитическую позицию, была непосредственно затронута этими ограничениями. В 2022 году на Россию приходилось 45% от всего турецкого импорта газа. Однако санкции заставили Турцию снизить эту зависимость, обратившись к поставкам СПГ и повышая интерес к альтернативным источникам, таким как Алжир, Катар и США.
Колебания цен на газовом рынке чреваты серьезными экономическими последствиями для стран, которые сильно зависят от импорта природного газа, как Турция. Санкции против «Газпромбанка» могут сорвать контракты на поставку российского газа. Тогда Турции придется иметь дело с более высокими ценами на СПГ от альтернативных поставщиков, что, вероятнее всего, приведет к повышению стоимости энергии для промышленности и домохозяйств. Тем не менее, Турция стремится создать более гибкую структуру поставок с помощью диверсификации источников СПГ. Она продолжает расширять свою инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности.
К 2025 году и далее Турция намерена увеличить импортный потенциал за счет расширения пяти СПГ-терминалов. Кроме того, ожидается возрастание регионального сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности. Соглашения с такими государствами, как Азербайджан и Туркменистан, вместе с диверсификацией источников через Трансанатолийский газопровод, сократят зависимость Турции от российского газа.
Санкции, добавляет издание, побудили Турцию и множество стран Европы больше инвестировать в улучшение их энергетической инфраструктуры. Например, Франция вложила средства в создание новых терминалов и обеспечение вместимости хранилищ, чтобы увеличить импорт.
Однако получение результата от инвестиций займет время, что приведет к высоким краткосрочным затратам. Это спровоцировало масштабные стратегические перемены на европейском энергетическом рынке. В 2025 году ожидается, что безопасность поставок, волатильность цен и развитие инфраструктуры сыграют ключевую роль еа рынке СПГ в Европе.
Как отмечает Daily Sabah, энергетическая политика администрации Дональда Трампа может разрушить существующий порядок. Трамп вновь привнес свое негативное отношение к возобновляемой энергетике, в частности, к ветряным электростанциям, и отдал предпочтение ископаемому топливу. Его кампания подчеркивала его возражения против ветрогенерации, сигнализируя, что его политика, скорее всего, будет направлена непосредственно против ветряных электростанций.
«Это может создать проблемы для сектора вертоэнергетики, однако может также ознаменовать золотой век для СПГ, одного из ключевых видов ископаемого топлива», — заключает турецкое агентство.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.