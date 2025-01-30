Бум СПГ: вызовы и возможности

Колебания цен на газовом рынке чреваты серьезными экономическими последствиями для стран, которые сильно зависят от импорта природного газа, как Турция. Санкции против «Газпромбанка» могут сорвать контракты на поставку российского газа. Тогда Турции придется иметь дело с более высокими ценами на СПГ от альтернативных поставщиков, что, вероятнее всего, приведет к повышению стоимости энергии для промышленности и домохозяйств. Тем не менее, Турция стремится создать более гибкую структуру поставок с помощью диверсификации источников СПГ. Она продолжает расширять свою инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности.