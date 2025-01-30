Bloomberg: торговая политика Трампа в сфере энергетики повысит спрос на газ США

Новый президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен ввести импортные пошлины до 10% на иностранные товары, не делая никаких исключений для союзников, включая ЕС. Такой сценарий он предусматривает на случай, если Брюссель не увеличит объемы закупок американских нефти и газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС рассматривает возможность обязаться закупать больше американского СПГ, чтобы избежать пошлин. К 24 февраля Еврокомиссия намерена принять 16-й пакет санкций против России, который, по информации источников, может включать запрет странам ЕС ввозить российский СПГ.