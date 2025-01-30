Банк России и Московская биржа запустили программу создания акционерной стоимости публичных компаний

Программа предусматривает создание бенчмарка — группы эмитентов, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка.
Участвовать в Программе могут эмитенты, акции которых входят в первый и второй уровни листинга Московской биржи. Их ценные бумаги войдут в базу расчета нового фондового индекса Московской биржи. Он станет полезным ориентиром для рынка и руководством для инвесторов, в какие ценные бумаги лучше вкладываться. На основании индекса профучастники смогут формировать фонды коллективных инвестиций, а также индексные стратегии доверительного управления.
Заявки кандидатов будет рассматривать комитет, состоящий из представителей Московской биржи, Банка России и Аналитического кредитного рейтингового агентства.
Как отметил Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, реализация программы будет считаться успешной, если получится добиться двух целей.
«Во-первых, произойдет рост числа ее участников, что предполагает распространение лучших практик на рынке. Во-вторых, вырастет удельный вес стоимости участников программы в совокупной капитализации рынка. Полагаем, что запуск программы будет не только стимулировать спрос на долевые инструменты», — отметил он.
«На длинной дистанции рынок растет в первую очередь за счет качественных эмитентов. Замечательно, когда таких эмитентов становится больше, а процесс их появления упорядочен и прозрачен. Способствовать этому может ряд процедур и инструментов, которые Банк России и Московская биржа постарались объединить в рамках Программы создания акционерной стоимости. Обсуждая, как лучше транслировать новый бенчмарк на рынок, мы пришли к выводу, что запуск отдельного фондового индекса предпочтителен по сравнению с маркировкой или созданием отдельного сектора. Таким образом, статус участника Программы эмитент будет получать именно после официального включения его акций в базу расчета нового индекса. Надеюсь, что рынок по достоинству оценит нашу инициативу, а критерии включения в соответствующий индекс станут ориентиром для широкого круга эмитентов», — добавил в свою очередь Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи.
Заявки от эмитентов на участие в Программе принимаются с 31 марта по 15 июня 2025 года включительно.