Банк России и Московская биржа запустили программу создания акционерной стоимости публичных компаний

«На длинной дистанции рынок растет в первую очередь за счет качественных эмитентов. Замечательно, когда таких эмитентов становится больше, а процесс их появления упорядочен и прозрачен. Способствовать этому может ряд процедур и инструментов, которые Банк России и Московская биржа постарались объединить в рамках Программы создания акционерной стоимости. Обсуждая, как лучше транслировать новый бенчмарк на рынок, мы пришли к выводу, что запуск отдельного фондового индекса предпочтителен по сравнению с маркировкой или созданием отдельного сектора. Таким образом, статус участника Программы эмитент будет получать именно после официального включения его акций в базу расчета нового индекса. Надеюсь, что рынок по достоинству оценит нашу инициативу, а критерии включения в соответствующий индекс станут ориентиром для широкого круга эмитентов», — добавил в свою очередь Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи.