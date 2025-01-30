Аналитик рассказал, продолжит ли серебро дорожать

«Прогнозы на дальнейший рост цен на серебро остаются умеренно оптимистичными. Мы допускаем, что в 2025 г. рынок серебра также останется дефицитным. В базовом сценарии мы считаем, что цена на серебро может остаться на текущих уровнях и в дальнейшем продолжить рост. В случае, если цене на золото удастся достичь отметки $3000/унция, то цена на серебро может выйти в диапазон $35−36/унция. В альтернативном сценарии мы не исключаем коррекции в серебре в район $26−28/унция», — сказал Александр Потавин.