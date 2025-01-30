Аналитик рассказал, продолжит ли серебро дорожать

Как напомнил эксперт, за прошлый год стоимость серебра выросла на 21,5%, а котировки золота — на 27,2%. «Но если золото — это основной резервный драгметалл, который активно скупали Центробанки, то серебро — это прежде всего промышленный металл», — отметил он.
По словам Александра Потавина, серебро потребляют такие отрасли, как солнечная энергетика, электроника, медицина, автомобильная, пищевая и текстильная промышленность, технологии связи 5G. Все эти отрасли демонстрируют растущий спрос на серебро в последние годы на фоне общего роста мировой экономики.
Кроме того, добавил аналитик, золото и серебро в 2024 году пользовались спросом на фоне ожиданий смягчения политики ФРС США и других центробанков мира. Стоимость серебра, при этом, выросла вслед за ценами на золото из-за высокой корреляции.
«Прогнозы на дальнейший рост цен на серебро остаются умеренно оптимистичными. Мы допускаем, что в 2025 г. рынок серебра также останется дефицитным. В базовом сценарии мы считаем, что цена на серебро может остаться на текущих уровнях и в дальнейшем продолжить рост. В случае, если цене на золото удастся достичь отметки $3000/унция, то цена на серебро может выйти в диапазон $35−36/унция. В альтернативном сценарии мы не исключаем коррекции в серебре в район $26−28/унция», — сказал Александр Потавин.
Возможное урегулирование ситуаций на Украине и вокруг Израиля в 2025 году дадут повод к снижению глобальных геополитических рисков, что может охладить спрос инвесторов на такие защитные активы, как золото, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».