АКРА: совокупный объем выпуска ESG-облигаций в РФ в 2024 году снизился на 63%

«Совокупный объем ESG-облигаций, размещенных в России в 2024 году, составил 52,8 млрд рублей, что на 63% ниже, чем в 2023 году, и на 75% меньше показателя рекордного 2021 года — 211,9 млрд рублей. Итоговый объем размещений за 2024 год оказался на 28% меньше, чем предполагалось в базовом сценарии АКРА (73 млрд рублей с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов)», — говорится в сообщении.