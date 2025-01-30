АКРА: совокупный объем выпуска ESG-облигаций в РФ в 2024 году снизился на 63%

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Совокупный объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке в 2024 году составил 52,8 млрд рублей, что на 63% ниже результата 2023 года. Впервые в истории российского ESG-рынка социальные облигации опередили «зеленые» по объему размещений. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства АКРА.
«Совокупный объем ESG-облигаций, размещенных в России в 2024 году, составил 52,8 млрд рублей, что на 63% ниже, чем в 2023 году, и на 75% меньше показателя рекордного 2021 года — 211,9 млрд рублей. Итоговый объем размещений за 2024 год оказался на 28% меньше, чем предполагалось в базовом сценарии АКРА (73 млрд рублей с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов)», — говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что итоговый объем размещений мог бы быть выше фактически зафиксированного, но некоторые крупные выпуски в 2024 году были отложены или не состоялись. «Как и в предыдущие годы, объем размещений ESG-облигаций на российском рынке сдерживался динамикой процентных ставок, отсутствием каких-либо регуляторных мер поддержки и повышенного спроса со стороны инвесторов в сравнении со стандартными облигациями, а также дополнительными организационными издержками при размещении ESG-облигаций», — говорится в исследовании.
Согласно представленной структуре ESG-облигаций, размещенных в 2024 году, социальные облигации составили 76% от совокупного объема размещений, климатического перехода — 19%, «зеленые» — 5%.
По мнению аналитиков, меры стимулирующего банковского регулирования в виде пониженных риск-весов для «зеленых» и социальных кредитов на первых этапах смогут оказать влияние только на рынок непубличного ESG-долга, и это произойдет не ранее конца 2025 года. «Если значительная часть крупных кредитных организаций воспользуется данными мерами в 2025 году, возможна частичная трансляция эффекта на рынок ESG-облигаций, но не ранее 2026 года», — следует из исследования.
С учетом описанных предпосылок и «ожидаемо высокого уровня процентных ставок» АКРА полагает, что объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 50 до 100 млрд рублей, а список эмитентов будет преимущественно ограничен институтами развития, компаниями с государственным участием и аффилированными с ними структурами.