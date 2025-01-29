Япония связала план Трампа нарастить добычу ресурсов со стабилизацией рынка

«Если говорить в целом, мы осознаем, что планы администрации Трампа повысить производство нефти и газа направлены на стабилизацию ситуации на международном рынке», — отметил он. В то же время Татибана воздержался от комментариев по поводу появившихся ранее в японских СМИ сообщений о том, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба намеревается предложить Трампу сделку по увеличению закупок американского сжиженного природного газа.