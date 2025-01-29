Япония связала план Трампа нарастить добычу ресурсов со стабилизацией рынка

«Если говорить в целом, мы осознаем, что планы администрации Трампа повысить производство нефти и газа направлены на стабилизацию ситуации на международном рынке», — отметил он. В то же время Татибана воздержался от комментариев по поводу появившихся ранее в японских СМИ сообщений о том, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба намеревается предложить Трампу сделку по увеличению закупок американского сжиженного природного газа.
Ранее газета Nikkei сообщила, что Исиба во время планируемого в феврале визита в США намерен выдвинуть «ресурсную дипломатию» на передний план в построении отношений с Трампом, который неоднократно заявлял о планах добиваться энергетического доминирования Соединенных Штатов в мире, что предполагает рост объемов добычи энергоресурсов в США и увеличение доли страны в их мировом экспорте.
Как отмечала Nikkei, СПГ может поставляться с предприятий по сжижению, расположенных в зоне Мексиканского залива, через Панамский канал. Этот маршрут предполагает меньшие геополитические риски по сравнению с другими транспортными путями.
Увеличение закупок американского сжиженного газа позволит укрепить энергобезопасность Японии, пишет издание. Вместе с тем, как отмечал ранее специалист из Токийского университета Акира Игата, подобные меры могут служить и цели сокращения торгового дефицита, на что традиционно обращает пристальное внимание Трамп.
Определенную заинтересованность в американском СПГ в Токио ранее высказывали и официально. Так, министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто 21 января не сказал о возможности непосредственной закупки дополнительных объемов американского сжиженного газа, но отметил, что отказ США от ограничений на экспорт СПГ, введенных администрацией Джо Байдена, «может повлиять на мировой рынок СПГ, где наблюдается напряженная ситуация со спросом и предложением», и способствовать «стабилизации рынка».