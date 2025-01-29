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ВТБ запустит переводы в страны Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует до конца 2025 года расширить географию трансграничных переводов в национальных валютах в части новых для банка стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в презентации заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.

Источник: Роман Демьяненко/ТАСС

По оценкам кредитной организации, в 2025 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 240 млрд рублей. «Розничные клиенты наращивают интерес к международным переводам, что стимулирует постоянное развитие технологии международных расчетов. Сегодня такие “финансовые мосты” открыты для розничных клиентов ВТБ в больше чем половину стран мира», — сказал Горшков журналистам.

В 2024 году наибольшая доля среди трансграничных переводов, совершаемых клиентами банка, приходилась на переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. В текущем году банк также планирует интегрировать функцию входящих трансграничных переводов, которая позволит розничным клиентам ВТБ в России получать средства из-за рубежа.

Кроме того, в первом квартале ВТБ запустит в дружественных странах сервис оплаты по QR-коду. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Сейчас сервис доступен только в Таджикистане.