ВТБ запустит переводы в страны Африки и Латинской Америки

По оценкам кредитной организации, в 2025 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 240 млрд рублей. «Розничные клиенты наращивают интерес к международным переводам, что стимулирует постоянное развитие технологии международных расчетов. Сегодня такие “финансовые мосты” открыты для розничных клиентов ВТБ в больше чем половину стран мира», — сказал Горшков журналистам.
В 2024 году наибольшая доля среди трансграничных переводов, совершаемых клиентами банка, приходилась на переводы в Таджикистан, Китай, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Казахстан. В текущем году банк также планирует интегрировать функцию входящих трансграничных переводов, которая позволит розничным клиентам ВТБ в России получать средства из-за рубежа.
Кроме того, в первом квартале ВТБ запустит в дружественных странах сервис оплаты по QR-коду. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Сейчас сервис доступен только в Таджикистане.