ВТБ запустит переводы в страны Африки и Латинской Америки

Кроме того, в первом квартале ВТБ запустит в дружественных странах сервис оплаты по QR-коду. Платежи будут проходить в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Сейчас сервис доступен только в Таджикистане.