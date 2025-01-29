ВТБ: выдачи ипотеки в России в 2025 году снизятся на треть

«По последней оценке ВТБ, в 2025 году общерыночные выдачи ипотеки могут составить около 3,3 триллиона рублей — почти на треть ниже результата прошлого года. Около 70% продаж придется на программы господдержки», — сказал он.
Горшков отметил, что драйвером всего ипотечного рынка по-прежнему будет выступать семейная ипотека, на которую может прийтись до 61% от всех выдач жилищных кредитов. При этом в абсолютных значениях ее продажи могут остаться на сопоставимом с 2024 годом уровне — около 2 триллионов рублей.
«Получение рыночной ипотеки сегодня можно сравнить с восхождением на Эверест: это дорого, рискованно и в некоторых случаях требует удачи. Поэтому россиян, желающих оформить такие кредиты, сегодня немного. Более благоприятная ситуация сейчас складывается для тех, кто подходит под условия госпрограмм», — сказал Горшков.
Он добавил, что фокусами крупнейших банков в этом году станут качество кредитных портфелей, повышение уровня обслуживания и цифровизация клиентского пути.
Ранее в рамках 15-го инвестиционного форума банка «Россия зовет!» ВТБ прогнозировал, что сокращение рынка ипотеки в России в 2025 году составит минимум 20%, а итоговые выдачи составят около 4 триллионов рублей.