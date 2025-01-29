ВТБ: в РФ розничный кредитный рынок «впадет в спячку»

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2025 года выдадут кредитов населению на 9,1 трлн рублей, что на 29% ниже показателя 2024 года, следует из презентации заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
«Розничный кредитный рынок в этом году “впадет в спячку” — его сокращение будет максимальным за последние годы. В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм. Мы не ожидаем изменения тренда в потребительском поведении россиян, которые продолжат капитализировать свои сбережения на вкладах и накопительных счетах», — рассказал Горшков журналистам.
Согласно презентации, общерыночные кредитные продажи в 2025 году упадут на 29% — до 9,1 трлн рублей (в 2024 году — 12,8 трлн рублей). Сильнее всего сократятся выдачи ипотеки и потребкредитов — на 31% и 33% соответственно. Выдачи автокредитов снизятся не менее чем на 20%.
Темпы прироста кредитного портфеля физлиц значительно замедлятся. Если в 2024 году его объем вырос на 13% — до 39,4 трлн рублей, то в 2025 году ожидается рост лишь на 5% — до 41,4 трлн рублей.
Как указал Горшков, снижение темпов роста связано с сохраняющимися экстравысокими ставками и дальнейшим ужесточением риск-политики Банка России — прежде всего, введением макропруденциальных лимитов и обязательного документального подтверждения дохода при «чеке» более 1 млн рублей в автокредитовании. Кроме того, на кредитный рынок влияет изменение господдержки в сегменте ипотеки: уход от универсальной программы и сужение круга потенциальных заемщиков по IT- и «семейной» программам, добавил банкир.
Новый рекорд для рынка сбережений
Вместе с тем объем средств россиян в банках по итогам 2025 года может вырасти на 21% — до 68,1 трлн рублей. При этом отметку в 60 трлн рублей рынок сбережений преодолеет уже по итогам первого полугодия, считают в ВТБ.
Таким образом, по оценкам ВТБ, в 2025 году рынок розничных сбережений вырастет на 11,6 трлн рублей — пассивы физлиц превысят 68 трлн рублей, поставив новый рекорд.
Основным драйвером роста рынка снова будут рублевые вклады, портфель которых увеличится на 22% — до 64 трлн рублей. Доля национальной валюты на счетах населения в банках увеличится до 94%, указал Горшков. ВТБ в этом году планирует нарастить вложения клиентов на 30% — с 10,6 трлн до 13,3 трлн рублей.
«В этом году финансовый рынок снова будет “сверять часы” по времени вкладчика. Многие россияне, отложившие крупные покупки с прошлого года, продолжат копить на них с помощью депозитов и накопительных счетов, только база роста будет уже значительно выше. Движение вверх обеспечат рынку экстравысокие проценты, которые будут выплачены по истечению срока депозитов, размещенных этой зимой на пике ставок. Мы ожидаем, что в этом году россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн рублей, что обновит рекорд прошлого года», — добавил Горшков.