ВТБ: ключевая ставка в I полугодии сохранится на экстравысоком уровне

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ключевая ставка в течение первого полугодия 2025 года сохранится на экстравысоком уровне, средний уровень ставок по вкладам составит 19−20% годовых. Об этом журналистам заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В течение первого полугодия ключевая ставка сохранится на экстравысоком уровне, что обеспечит значительную доходность по накопительным продуктам. Средний уровень ставок по вкладам составит 19−20% годовых, маркетинговых предложений — в диапазоне 22−23% годовых. При этом пик ставок по вкладам пройдет этой зимой», — сказал он.
По словам Горшкова, банк не прогнозирует снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция в зависимости от решений регулятора возможна.
«Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета», — добавил он.
По оценке аналитиков ВТБ, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к целевому уровню 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. В банке подчеркнули, что сейчас рынок ориентирован на сроки до года.
Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря 2024 года, вопреки ожиданиям экономистов, не стал повышать ключевую ставку и оставил ее на уровне 21% годовых. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке пройдет 14 февраля.