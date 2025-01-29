ВТБ: ключевая ставка в I полугодии сохранится на экстравысоком уровне

По оценке аналитиков ВТБ, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление и возвращение к целевому уровню 4% за год, ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне. В банке подчеркнули, что сейчас рынок ориентирован на сроки до года.