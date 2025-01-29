ВТБ: банки РФ выплатят до 500 млрд рублей кешбэка

«По прогнозам ВТБ, в 2025 году банки выплатят пользователям своих программ лояльности от 400 млрд до 500 млрд рублей, что может стать рекордным показателем для российских потребителей», — сказал он.
Горшков уточнил, что в 2024 году выплаты кешбэка, по оценкам ВТБ, составили до 400 млрд рублей. «Кешбэк остается важнейшим инструментом для привлечения и удержания клиентов. Несмотря на все вызовы рынка, банки продолжат наращивать инвестиции в свои программы лояльности, разрабатывая новые проекты и увеличивая выплаты», — добавил банкир.
Весной 2024 года ВТБ принял решение отказаться от использования в своей программе лояльности бонусов и возвратил прямое начисление кешбэка в рублях.