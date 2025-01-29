Стоимость госконтрактов в строительстве могут дополнительно увеличить

По ее словам, текущий порядок определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов основывается на условиях фиксированной договорной стоимости с учетом прогнозируемого уровня инфляции, рассчитанного Минэкономразвития. Однако механизм корректировки цен при опережающей инфляции в настоящее время отсутствует.