Стоимость госконтрактов в строительстве могут дополнительно увеличить

Как пишут «Ведомости», работа ведется с учетом индексов, которые разрабатываются Минстроем. Индексы стоимости строительных материалов формируются на основе данных мониторинга, проводимого Главгосэкспертизой, и обновляются раз в квартал.
Бизнес уже поднимал вопрос о необходимости пересмотра порядка пересчета цен по контрактам. Об этом «Ведомостям» рассказала генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмольчук.
По ее словам, текущий порядок определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов основывается на условиях фиксированной договорной стоимости с учетом прогнозируемого уровня инфляции, рассчитанного Минэкономразвития. Однако механизм корректировки цен при опережающей инфляции в настоящее время отсутствует.
Предлагаемая мера, по мнению главы ассоциации, позволит компенсировать издержки подрядчиков, а также снизить финансовую нагрузку на подрядные организации, особенно в условиях ускоренного роста цен на строительные ресурсы, который превышает уровень инфляции.
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