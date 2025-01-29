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Ведомство Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Возглавляемое Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки. Об этом говорится в заявлении ведомства в X.

Источник: AP 2024

«DOGE экономит федеральному правительству около $1 млрд в день, в основном за счет остановки найма людей на ненужные должности, ликвидации DEI (программ разнообразия, равенства и инклюзивности) и прекращения необоснованных платежей иностранным организациям — все это соответствует исполнительным указам президента», — указало ведомство.

«Отличное начало, но необходимо увеличить эту цифру до более чем $3 млрд в день», — говорится в сообщении.

Илон Маск был назначен президентом США Дональдом Трампом руководителем ведомства под названием DOGE — Department of Government Efficiency. Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства — для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса США. Трамп заявлял, что DOGE «будет предоставлять рекомендации и советы извне».