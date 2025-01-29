Ведомство Маска заявило, что экономит США $1 млрд в день

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Возглавляемое Илоном Маском Министерство по повышению эффективности правительства (DOGE) утверждает, что уже экономит властям США $1 млрд в день и увеличит этот показатель до $3 млрд в сутки. Об этом говорится в заявлении ведомства в X.