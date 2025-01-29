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В ВМС США запретили использовать ИИ-модель от DeepSeek

Служащим Военно-морских сил (ВМС) США запретили пользоваться китайским чат-ботом поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на соответствующее уведомление.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: CFOTO / Future Publishing / Getty Images

«ИИ от DeepSeek не должен применяться никаким образом в связи с потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, обусловленными происхождением и использованием модели», — сказано в тексте уведомления.

Как отметил телеканал, руководство ВМС США попросило подчиненных в «обязательном порядке» воздержаться от скачивания и использования этой модели.

20 января китайская компания DeepSeek представила новую версию чат-бота R1. Модель, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом, согласно данным экспертов, затраты на ее разработку оказались намного ниже.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».