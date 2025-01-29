В ВМС США запретили использовать ИИ-модель от DeepSeek

«ИИ от DeepSeek не должен применяться никаким образом в связи с потенциальными проблемами в сфере безопасности и этическими соображениями, обусловленными происхождением и использованием модели», — сказано в тексте уведомления.
Как отметил телеканал, руководство ВМС США попросило подчиненных в «обязательном порядке» воздержаться от скачивания и использования этой модели.
20 января китайская компания DeepSeek представила новую версию чат-бота R1. Модель, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом, согласно данным экспертов, затраты на ее разработку оказались намного ниже.
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