В России перестал расти уровень цифровой грамотности

Индекс, рассчитываемый в процентах, демонстрирует степень владения цифровыми навыками среди населения. По данным НАФИ, показатель перестал расти, несмотря на широкое распространение цифровых технологий в разных сферах жизни.
Уровень цифровой грамотности значительно варьируется среди различных групп населения. Самые высокие показатели характерны для россиян в возрасте 45−54 лет, а также для жителей Москвы и крупных городов. Молодежь до 24 лет, люди старше 55 лет и жители небольших населенных пунктов демонстрируют более низкий уровень подготовки к работе с цифровой средой.
Мужчины, как правило, лучше владеют цифровыми навыками, чем женщины: доля мужчин с продвинутым уровнем выросла с 36% в 2022 году до 41% в 2024 году. Среди женской аудитории чаще встречается базовый уровень цифровой грамотности — он составляет 74%.
Среди сильных сторон россиян отмечаются умение находить информацию в интернете и понимание различных типов файлов. Слабые стороны остаются прежними: настройка программного обеспечения, работа над документами в команде и защита личных данных. Впрочем, за последний год наблюдается улучшение навыков поиска информации и работы с порталом «Госуслуги». При этом навыки создания визуального контента и совместной работы над документами несколько ухудшились.
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