В России перестал расти уровень цифровой грамотности

Уровень цифровой грамотности значительно варьируется среди различных групп населения. Самые высокие показатели характерны для россиян в возрасте 45−54 лет, а также для жителей Москвы и крупных городов. Молодежь до 24 лет, люди старше 55 лет и жители небольших населенных пунктов демонстрируют более низкий уровень подготовки к работе с цифровой средой.