ТАСС: РФ в 2024 году нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%

По данным турецкого ведомства, за 11 месяцев 2024 года поставки российского трубопроводного газа в страну составили около 18,2 млрд куб. м. При этом, согласно информации Евростата (почти полностью совпадает со статистикой EPDK), в декабре 2024 года Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 2,84 млрд куб. м — максимум за четыре года и второй показатель в истории.
Таким образом, итоговые поставки трубопроводного газа за весь 2024 год превысили 21 млрд куб. м (+2,6% к 2023 году). Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом сжиженного природного газа (СПГ) составили более 21,5 млрд куб. м.
Тем не менее транспортировка российского газа в Турцию (по трубе и в виде СПГ) остается значительно ниже показателя 2021 года, когда они достигали 26,3 млрд куб. м — по данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции и 26,8 млрд куб. м — по сведениям Федеральной таможенной службы России.
Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность — 1 213 км. Экспортный газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.