ТАСС: РФ в 2024 году нарастила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%

По данным турецкого ведомства, за 11 месяцев 2024 года поставки российского трубопроводного газа в страну составили около 18,2 млрд куб. м. При этом, согласно информации Евростата (почти полностью совпадает со статистикой EPDK), в декабре 2024 года Турция импортировала из РФ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 2,84 млрд куб. м — максимум за четыре года и второй показатель в истории.